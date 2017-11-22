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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

مصرع شخص وإنقاذ 3 أخرين إثر انهيار منزل نتيجة أمطار جدة

مصرع شخص وإنقاذ 3 أخرين إثر انهيار منزل نتيجة أمطار جدة
نايف السالم(صدى):

باشرت الجهات المعنية حادث انهيار منزل في محافظة جدة جراء الأمطار التي هطلت أمس على المحافظة، ما تسبب في مصرع شخص، وإنقاذ 3 آخرين.

وقال، المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، نتج عن هذا الانهيار حالة وفاة واحدة، بينما تم انقاذ ثلاث أشخاص.

يذكر أن حدوث أول حالة وفاة جراء الأمطار، كانت لشخص تعرض لماس كهربائي بجده.

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1627 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله المستعان
رحمهم الله

[ عدد التعليقات: 3042 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا بالله **

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