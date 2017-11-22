مصرع شخص وإنقاذ 3 أخرين إثر انهيار منزل نتيجة أمطار جدة
باشرت الجهات المعنية حادث انهيار منزل في محافظة جدة جراء الأمطار التي هطلت أمس على المحافظة، ما تسبب في مصرع شخص، وإنقاذ 3 آخرين.
وقال، المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، نتج عن هذا الانهيار حالة وفاة واحدة، بينما تم انقاذ ثلاث أشخاص.
يذكر أن حدوث أول حالة وفاة جراء الأمطار، كانت لشخص تعرض لماس كهربائي بجده.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1627 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
رحمهم الله
رااايق[ عدد التعليقات: 3042 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا بالله **