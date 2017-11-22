النصر يسعى لتجديد عقد ” الشهري “

الرياض(صدى):

فتحت إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي باب المفاوضات مع اللاعب الدولي يحيى الشهري لتجديد عقده لأربع سنوات قادمة، وقدمت الإدارة الصفراء عرضا جيدا للاعب بعد المستويات المتميزة التي يقدمها اللاعب والذي يحظى بقبول كبير من قبل الجهاز الفني بالنادي وكذلك أنصار الفريق.

وعقد مدير الفريق طلال النجار اجتماعا مع اللاعب لمعرفة متطلبات تجديد عقده الذي ينتهي في مايو المقبل، وأبدى مرونة كبيرة في مواصلة مشواره مع النصر في ظل الارتياح النفسي الذي يجده من إدارة النصر وأعضاء الشرف الكبار.