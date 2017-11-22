طرق فعالة للتخلص من العصبية المفرطة

نتيجة لتزايد ضغوط الحياة المعاصرة اصبح الكثير منا يعاني من العصبية المفرطة والتي تتسبب بالعديد من المشكلات في الحياة اليومية والتعامل مع الاخرين وفيما يلي سنقدم لكم طرق فعالة ومضمونة للتخلص من العصبية المفرطة:

تحديد الأهداف: يجب على المرء أنْ يُحدّد أهدافه في الحياة، ويتخلّص من الأمور التّافهة التي تؤرّق تفكيره وتشغله عن تحقيق أهدافه، وإذا شَعَر أنّه سوف يَنفعِل ويفقِد أعصابه على شيء تافه، فليُذكّر نفسه بأولويّاته والأمور المُهمّة بالنّسبة له؛ كي يُنجِزَها على أكمل وجه، وهذا ما سيجعله يَحتفظ بهدوئه أطول فترةٍ مُمكنةٍ، ويجب عليه كذلك أنْ يُفكّر في الأشخاص الذين يُحبّهم ليبتعدَ عن الضّغوط، ويَفقد إحساس الوحدة.

لا يُوجد إنسان فائق القُدرة: ليس هناك بطل خارِق يستطيع أن يقوم بكلّ شيءٍ وحدَه، لذا يجب على المرء أنْ يتوقّف عن اعتقاده بأنّه فائِق القدرة؛ لأنّ هذا هو ما يجعله يقع تحت تأثير ضغط كبير، ويجب أيضاً أنْ يتخلّص من رغبته في السّيطرة على الأمور جميعها على حساب صِحّته.

وقت المرء هو ملك له: يجِب على المرء أنْ يضع لنفسه جدولاً لإنجاز الأعمال، على أنْ يُعطِي نفسه وقتاً كافياً لإنجاز أعماله والوصول إلى أهدافه، وعليه ألّا يظلِم نفسه إذا حصل أمرٌ طارئ أدّى إلى تأخير إنجازه، كذلك يجب عليه أنْ يبدأ صباحه بنشاط وتناول وجبة فطور صحيّة، ويتذكّر أنّ الهدوء هو ما يَجعلُه يُحقّق أهدافه، وأنّ الانفعال لن يوصِله إلى ما يُريد.

عدم الاستسلام بِسهولة: على المرء أن يتذّكر أنّه مهما انفعل وانفجر غاضباً فإن ذلك لنْ يُغيّر مجرى الأحداث من حوله، فعليه ألّا يستسلم للعصبيّة، وألّا يجعل غضبه يثور لأبسط الأمور.

الابتعاد عن المُحبِطين خطوة مُهمّة: يجب على المرء أنْ يَتجنّب الجلوس مع الأشخاص المُحبِطين أو أولئك الذين يُثبّطون عزيمته، وإذا اضطرّ إلى الجلوس معهم فعليه ألا يعطيهم اهتماماً كبيراً، ولا يجعلهم يؤثّرون عليه.

لا فائدة من العصبيّة: يجِب على المرء أنْ يتذكّر أنّه لا فائدة من العصبيّة والانفعال المستمّر، بل على العكس من ذلك؛ فهي تُقلّل نشاطه وحيويّته، وتُسبّب له أمراضاً عديدةً.

عدم توقُّع الكَمَال: على المرء أنْ يأخُذ الأمور بِبساطة، ولا يُعطيها أكبر من حَجمِها، ولا يتوقّع أنّ هناك شخصاً كاملاً.

تحليل المواقِف: يجب على المرء أنْ يَجلِس مع نفسه عندما يَهدأ، ويتذكّر المواقف التي أغضبته، ويُفكّر إذا كانت تستحقّ فعلاً أنْ يَغضب من أجلِها، ويُفكّر فيما نتج منْ أضرار بسبب عصبيّته وانفعاله، وعليه أنْ يتخيّل ماذا كان سَيحدث لو أنّه تصرّف بِهدوء وحِكمة، وهذه الإجراءات ستُساعَدُه أيضاً إذا حصَلت معه مواقف مُشابهة فيما بعد.