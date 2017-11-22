الصحة ترد على شكوى نقص الأدوية في مستشفيات عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

امتعض عدد من سكان منطقة عسير من نقص حاد للأدوية في مستشفيات المنطقة ومراكزها الصحية كاشفين أن النقص وصل إلى الأدوية المعروفة والمسكنات ما اضطر المرضى إلى طلب تلك الأدوية من خارج المنطقة أو التوجه للصيدليات الخاصة.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ ” صحة ” عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع إن معظم الأدوية توجد لها بدائل متوافرة، وبإمكان المراجع استخدام البديل، وذلك حسب دليل وزارة الصحة .

وقال ” آل شايع ” في حال نقص أي دواءٍ يتم الرفع به إلى التموين الطبي بالمنطقة، وإذا لم يكن متوافراً يتم طلبه في المناطق الأخرى عن طريق المناقلات إذا توافر بها .

وأضاف ” آل شايع ” وإذا لم يتوافر العلاج يتم الرد على القطاع الصحي خلال أيام عدة لتأمينه عن طريق الشراء المباشر من مخصص الأدوية للحالات العاجلة والحرجة.