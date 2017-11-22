رئيس نزاهة يوجه بتشكيل فرقاً لبحث أسباب القصور في معالجة أمطار جدة

طلال الغامدي(صدى):

وجه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” اليوم الأربعاء بتشكيل فرق ميدانية من المختصين، للنظر في أسباب القصور، الذي كشفت عنه الأمطار التي هطلت على محافظة جدة.

وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبر حسابها الرسمي بـ ” تويتر “:” رئيس نزاهة يوجه بتشكيل فرق ميدانية من المختصين لبحث أسباب القصور الذي كشفت عنه الأمطار التي هطلت على محافظة جدة، وألحقت أضراراً ببعض الممتلكات العامة والخاصة “.

وكانت الأمطار وسوء الأحوال الجوية الحقت كوارث جمة بكافة أرجاء جدة، ما تسبب في وفيات وخسائر بالممتلكات العامة والخاصة.