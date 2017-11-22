” جامعة نجران ” تُمدد موعد تقديم الاعتذار عن مقرر أو فصل دراسي لطلابها

راشد آل شريه(صدى):

أعلن دكتور زهير العمري عميد عمادة القبول والتسجيل في جامعة نجران بأنه سيتم تمديد فترة الاعتذار عن المقرر أو فصل دراسي، لمن يرغب عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضح أن ذلك جاء بناءً على توجيه من مدير الجامعة أ. دكتور فلاح السبيعى وقال دكتور زهير العمري على حسابه بموقع التواصل الإجتماعى ” توتير ” : ” بناء على توجيه مدير الجامعة أ.د فلاح السبيعي سيتم تمديد الاعتذار عن فصل ، أو الاعتذار عن مقرر لمن يرغب عبر البوابة الإلكترونية حتى يوم الثلاثاء القادم 10/ 3 / 1439 هـ .