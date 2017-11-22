” قرقاش ” : التطبيق الحر لمبدأ ” النأي بالنفس ” حل لبنان للخروج من أزمته

أبو ظبي(صدى):

أعرب الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، عن تمنياته باستقرار لبنان، مشيرًا أن تطبيق مبدأ ” النأي بالنفس ” سيحل الأزمة.

وغرد ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلاً: ” خروج لبنان من أزمته والأزمات الإقليمية أقله التطبيق الحرفي لمبدأ ” النأي بالنفس ” ، و المعضلة الأساسية أمام ذلك هي التطبيق الإنتقائ للمبدأ والدور الوظيفي الإيراني لحزب الله خارج الإطار اللبناني “.

وتابع: ” نتمنى للبنان الاستقرار كما نتمناه لسائر العرب، ونرى في ” النأي بالنفس ” توجها عاقلا في هذه الأزمنة الصعبة، سياسة تراعي التنوع اللبناني ولا تجعل منه مصدر تدخل في شؤون جيرانه و المنطقة “.

الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت توترًا في الأوضاع اللبنانية عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري؛ بسبب التدخلات الإيرانية في شؤون لبنان، باستغلال حزب الله.