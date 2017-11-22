بالفيديو.. ولادة نادرة لساق بقرة تنمو فوق ظهرها

بكين(صدى):

شهدت مدينة مولينج بمقاطعة هيلونج جيانج بالصين ، ولادة نادرة لبقرة تمتلك خمسة أرجل .

حيث تفاجأ المزارع الصيني ” وو يوجيانج ” بولادة بقرته صغيرتها التي تمتلك خمسة أطراف أحده نما أعلى ظهرها كاملا بحوافره مما أثار دهشته .

وقال يوجيانج في تصريحات لصحف محلية ، إنه لا يمانع من التبرع بها لحديقة الحيوان كي يشاهدها أكبر عدد من الأشخاص.

يعتقد أن الطرف الصناعى نتج عن طفرة جينية أو نمو توءم ملتصق للبقرة، لكنه يموت في وقت مبكر، وبالرغم من كون الساق متدلية من ظهر البقرة إلا أنها لا تشكل أي عائق لها.