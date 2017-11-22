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بالفيديو.. نجوى كرم تُعلن عن موعد حفلها القادم بالبحرين

بالفيديو.. نجوى كرم تُعلن عن موعد حفلها القادم بالبحرين
نورة الشهري(صدى):

أعلنت شمس الأغنية العربية المطربة نجوى كرم، مساء اليوم الثلاثاء، عن إحيائها لحفل في البحرين بمناسبة عيدها الوطني.

وقالت “كرم” في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على ” تويتر “: ” بمناسبة العيد الوطني للبحرين الحبيبة، انتظروني يوم 15 ديسمبر، في حفل بحلبة البحرين الدولية، و كل عيد وأنتم بخير “.

يجدرالإشارة إلى أن أخر حفل أحيته نجوى كرم كان في دبي، خلال الشهر نوفمبر الجاري.


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