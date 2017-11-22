بالفيديو.. نجوى كرم تُعلن عن موعد حفلها القادم بالبحرين
أعلنت شمس الأغنية العربية المطربة نجوى كرم، مساء اليوم الثلاثاء، عن إحيائها لحفل في البحرين بمناسبة عيدها الوطني.
وقالت “كرم” في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على ” تويتر “: ” بمناسبة العيد الوطني للبحرين الحبيبة، انتظروني يوم 15 ديسمبر، في حفل بحلبة البحرين الدولية، و كل عيد وأنتم بخير “.
يجدرالإشارة إلى أن أخر حفل أحيته نجوى كرم كان في دبي، خلال الشهر نوفمبر الجاري.
#NKO
كونوا مع شمس الغنية #نجوى_كرم في حفل ستحييه في البحرين في ١٥ ديسمبر بمناسبة #العيد_الوطني_البحريني في حلبة البحرين الدولية pic.twitter.com/c5DWPAURmt
— Najwa Karam (@najwakaram) November 21, 2017
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