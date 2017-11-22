صور.. تنمية تربة يحتفل باليوم العالمي للطفل

سعيد العجل(صدى):

نظم مركز التنمية الاجتماعية بتربة بالتعاون مع روضة نادي الطفل الأهلية، يوم الاثنين، احتفالية باليوم العالمي للطفل.

وبدء البرنامج بآيات من الذكر الحكيم ألقاها أحد أطفال الروضة وبعدها كلمة افتتاحية من قائدة الروضة أ. حنان البقمي وتم بعدها عرض بروجكتر مونتاج لليوم العالمي للطفل.

وشمل الحفل بعدد من المسابقات والألعاب للأطفال منها تفعيل ركن الرسم وركن التلوين بالرمل وكذلك بعض من المسابقات والألعاب الحركية، ونفذها موظفات مركز التنمية الاجتماعية.

وفي ختام البرنامج تم توزيع الهدايا على أطفال الروضة، موجهة الشكر موظفات المركز إدارة ومعلمات روضة نادي الطفل على حسن الاستقبال والضيافة.