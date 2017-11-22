رئيس شؤون المسجد الحرام يطلع على الخطط الموضوعة للحالة المطرية

اطلع نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، على الخطط الموضوعة والاستعدادات للحالة المطرية التي تشهدها مكة المكرمة، والمخاطر التي تصحب هطول الأمطار، وأهمية التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات ذات العلاقة والمتابعة المستمرة لحالة الطقس، وذلك بتوجيه من معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأوضح خلال اجتماعه مع الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بالمسجد الحرام الأستاذ مشهور بن محسن المنعمي وعدد من مديري إدارات المسجد الحرام، أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وجه بضرورة استعداد كافة إدارات الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي للتعامل مع حالات الطوارئ والحرص على سلامة قاصدي المسجد الحرام والتأكد من أدائهم نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشار معاليه إلى أنه يجب استثمار الخبرات التراكمية السابقة والاستفادة منها مع الحرص على التطوير وتعزيز الإيجابيات، والتعامل مع مثل هذه المواسم بثقافة إدارة الأزمات.