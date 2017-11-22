رئيس الشورى: دور المملكة يتزايد في تقديم الإسلام الصحيح البعيد عن التطرف

حمود العنزي(صدى):

أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الدور الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في دعم الدول النامية ودعم السلام والاستقرار في العالم أجمع .

وقال معاليه في تصريح صحفي عقب افتتاح أعمال الاجتماع العاشر للجمعية العمومية لاتحاد البرلمانات الآسيوية في اسطنبول أمس ” إن هذا الاجتماع يدعو للسلام والتنمية في آسيا , والمملكة العربية السعودية في هذا الجانب وغيره من الجوانب دولة مؤثرة وتكاد تكون هي الدولة الأولى الداعمة لهذه الدول النامية “.

وشدد معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ على أن المملكة دولة تدعو للسلام , وهي منبع الإسلام القائم على السلام , مشيراً إلى أن مشاركة مجلس الشورى في أعمال الاجتماع العاشر للجمعية العمومية لاتحاد البرلمانات الآسيوية في اسطنبول ممثلاً للمملكة جاء بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين حرصاً منه -أيده الله- على أن تظل المملكة في كل المحافل قائمة بما اضطلعت به من دور أساسي في حفظ السلام في العالم وفي مساعدة الدول .

ورأى أن دور المملكة العربية السعودية ورسالتها تتزايد في دعم السلام وفي في تقديم الإسلام الصحيح البعيد عن التطرف وعن المفاهيم الخارجية التي حملت الدين الحنيف ما ليس به , لافتاً النظر إلى أن هذا ما يؤكد عليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- في العديد من المحافل .

وأعرب معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ عن تمنياته بأن يخرج الاجتماع العاشر للجمعية العمومية لاتحاد البرلمانات الآسيوية بنتائج تحقق آمال الشعوب الآسيوية وتطلعاتها نحو مزيد من الرخاء والازدهار.

وكان معالي رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان قد افتتح أمس أعمال الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي لاتحاد البرلمانات الآسيوية ، والاجتماع العاشر للجمعية العمومية للاتحاد بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الوفد التركي برهان كيا تورك بالوفود المشاركة أعضاء الاتحاد البرلماني الآسيوي .

وأعرب كيا ترك عن شكره لرئيس المجلس التنفيذي الثاني الدكتور نغون نيهيل وعلى رئاسة كمبوديا للجمعية على مدار السنتين الماضيتين .

وأكد كيا تورك أهمية الاجتماع الذي ينظم تحت عنوان (استدامة التنمية والسلام في آسيا) .

من جانبه أكد رئيس البرلمان التركي اسماعيل كهرمان في كلمته خلال الافتتاح أهمية الدور الذي تلعبه اتحادات برلمانات آسيا لدعم السلام والأمن والاستقرار لمنطقة ودول آسيا ولشعوبها , ودور برلمانات آسيا للمساهمة في لحقيق هذه الأهداف .

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد البرلمانات الآسيوي الذي تأسس العام 1999م , يضم في عضويته 42 دولة آسيوية.