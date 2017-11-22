عبد الله الفوزان يكشف سرا خطيرا عن ” القاعدة ” من الوثائق التي أفرجت عنها أمريكا

علي القحطاني(صدى):

قال الدكتور عبدالله ناصر الفوزان، أنه وفقا لوثائق ابن لادن أي وثائق القاعدة التي أفرجت عنها أمريكا أخيراً وجد رسالة مكتوباً عليها خاص جداً وسري للغاية وهي تتعلق بإجاز الاستمناء للمجاهدين في التنظيم.

وأضاف الفوزان، خلال مقال له بعنوان ” سر القاعدة الخطير ” في جريدة ” الرياض ” أن الكاتب قائد كنيته أبو عبدالرحمن يبدو أنه يكتب على لسان ابن لادن وهي موجهة إلى قائد آخر كنيته أبو محمد يشرف على مجموعة من (المجاهدين) ومن أهمية الرسالة يؤكد فيها الكاتب على المرسلة إليه ألا يطلع عليها أحد سواه ثم وجدته يقول إنهم كتبوا لايمن الظواهري وإن ايمن اتفق في الرأي الذي تضمنه الرسالة.

وأوضح الفوزان، أن قادة القاعدة يعدون “مجاهديهم” بالحور العين ثم يطلبون منهم الاستمناء. وابن لادن يتزوج العديد من النساء ويريد من المجاهدين الاستمناء صحيح.. خاص جداً وسري للغاية “.