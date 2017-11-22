الأمير خالد بن طلال يلاحق المسيئين قانونيا

حمود العنزي(صدى):

نفى عضو شرف نادي الهلال الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز علاقته بالتسجيل الصوتي المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي نسب له من قبل مجهولين.

وقال الأمير خالد بن طلال، في تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” ما نشر في هذه التغريدة غير صحيح.. وهذا ليس بصوتي، ولا من أسلوبي، وكان من المفترض من حامل الماجستير.. أن يتحقق قبل النشر.. وسيقوم النادي باتخاذ الإجراءات النظامية ضد هذا العبث ” .