40 منزلا ضحية حريق بولاية شرق دارفور بالسودان

الخرطوم(صدى):

التهم حريق هائل 40 منزلا بكاملها وكمية كبيرة من المحاصيل الزراعية المخزنة بأحد أحياء بلدة ” صليعة “، التى تقع نحو 60 كيلومترا شمال غرب الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور بالسودان.

وشب الحريق، مساء أمس الثلاثاء ، بحى الوحدة فى منطقة صليعة، التى يعتمد أهلها كليا فى سكنهم ومحالهم الخاصة وتخزين محصولاتهم الزراعية على مبان ومنازل من الأحطاب والقش؛ ما ساعد فى سرعة انتشار النيران.

وقال رئيس اتحاد المزارعين بالمنطقة حسن التوم، للصحفيين، إن الحريق قضى على 40 منزلا بكامل ممتلكاتها والمحصولات الزراعية التى تم حصادها الأيام الماضية وخُزنت لمؤنة عام.

وأكد أن مواطنى الحى فى حاجة ماسة لمد يد العون، خاصة من قبل مفوضية العون الإنساني؛ حتى يتم تذليل الصعوبات التى يواجهها المتضررون.