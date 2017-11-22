في رسالة تحذيرية.. المعارضة القطرية تمنح تميم 3 خطوات لتجنب المحاكمة
عرض المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، 3 خطوات يمكن أن ينفذها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إذا ما أراد أن يتجنب المحاكمة.
وغرد الهيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: إلى تميم آل ثاني أمامك ثلاث خطوات: الاستقالة وتسليم السلطات بالكامل إلى المجلس الأعلى للحكم ” مؤقت ” يتم الاتفاق عليه بعد إقالة الحمدين منه، اختيار المنفى مع إعادة أموال الشعب بالكامل ويمشيلك راتب أمير سابق، تحقيق المطالب الـ13 قبل الاستقالة كي تُمنح الخطوة (2) وتتجنب المحاكمة “.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14179 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب من بيحاكم تميم ؟ المعارضه والا الشعب ؟ بما ان امريكا واسرائيل معه فلا يستطيع احد محاكمته ثم المعارضه ما لها تأثير يذكر في قطر ولا لها شعبيه مؤيده لها . لو ترفع امريكا يدها عن قطر كان ممكن محاكمة الجميع واولهم الحمدين .
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 1 ساعة
خذ وخل ابو عمار الكلام معليه جمرك الله يرحم الحال سنه ٢٠١٧ احلام في احلام ٠
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1037 ] نشر منذ 60 دقيقة
ههههههههههههههههه فعلا الكلام معليه جمرك نكمل أنشاء الله فى سنة 2018
الغاوي[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 10 دقائق
السعوديه راح تحاكمووو بكل الطرق
السعوديه العظمى هذا زمانها صولات وجولات وحروب وتحالفات وكل من خالفها الا مزبله التاريخ