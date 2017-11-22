في رسالة تحذيرية.. المعارضة القطرية تمنح تميم 3 خطوات لتجنب المحاكمة

الدوحة (صدى):

عرض المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، 3 خطوات يمكن أن ينفذها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إذا ما أراد أن يتجنب المحاكمة.

وغرد الهيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: إلى تميم آل ثاني أمامك ثلاث خطوات: الاستقالة وتسليم السلطات بالكامل إلى المجلس الأعلى للحكم ” مؤقت ” يتم الاتفاق عليه بعد إقالة الحمدين منه، اختيار المنفى مع إعادة أموال الشعب بالكامل ويمشيلك راتب أمير سابق، تحقيق المطالب الـ13 قبل الاستقالة كي تُمنح الخطوة (2) وتتجنب المحاكمة “.