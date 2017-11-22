بالفيديو| صابرينا.. لبنانية تعشق الرقص وتتمسك بالحجاب: ” لدي هدف ”  

نورة الشهري(صدى):

أذاعت قناة ” الجديد اللبنانية ” تقريرا عن فتاة محجبة راقصة، متمسكة بحجابها وبرقصها الذي تقول إنه ” شغفها “.

وقالت صابرينا الشامي،إنها ترقص ” لاتيني وسالسا وشرقي ” وأنواع رقص أخرى، لافتة الى أنها تقيم حفلات وعروضات تُعنى بحقوق المرأة وأنها ” ترقص من أجل هدف “.

وأضافت الشامي أن هدفها الأساسي هو أن تقول إن ” الفتاة المحجبة تستطيع أن تفعل ما تريد “.

وأثارت الفتاة حالةً من الجدل بين المغرّدين الذين اعتبر قسمٌ كبيرٌ منهم أن ما تقوم به فيه تشويهٌ للدين الإسلامي، مطالبين إياها بخلع حجابها ثم تفعل ما يحلو لها.

وردّا على ذلك قالت: ” لو كنت أريد أن أخلع حجابي لما ارتديته في الأساس “.