الأمم المتحدة: كوريا الشمالية انتهكت اتفاق الهدنة مرتين الأسبوع الماضي

نيويورك(صدى):

أكدت قيادة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الجيش الكوري الشمالي انتهك اتفاقية الهدنة الأممية مرتين الأسبوع الماضي، حيث حاول وقف منشق لدى عبوره المنطقة منزوعة السلاح إلى كوريا الجنوبية.

وقالت القيادة التي تقودها الولايات المتحدة في بيان، إن الجنود الكوريين الشماليين أطلقوا النار عبر خط ترسيم الحدود وإن جنديًا واحدًا عبر الخط بشكل مؤقت في انتهاك للاتفاق.

ونشرت القيادة أيضًا لقطات من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في 13 نوفمبر، تظهر الجنود الكوريين الشماليين وهم يطلقون النار على الجندي بعد أن بدا أن سيارته تتعثر وقفز خارجها وركض عبر الخط.