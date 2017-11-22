أمين جدة يطالب بمنحه فرصة للرد على المشككين بشأن أزمة الأمطار
طالب أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس بإعطائه الفرصة للرد، عقب الهجوم الشديد الذي طاله وطال أمانة جدة لعدم علاج أزمة الأمطار التي أصبحت ظاهرة تتكرر.
وقال أبو راس، إنه يريد منحه الفرصة للوقوف على الوضع ثم الرد، موضحا أنه متواجد في الميدان للاطلاع على وضع المدينة بعد أمطار الأمس، وفقا لصحيفة عكاظ.
محمد[ عدد التعليقات: 2174 ] نشر منذ 1 ساعة
بيجيك الدور يابوراس جهز شنطتك
ابو احمد[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 1 ساعة
ياليت الرد يكون في الفندق مع الشله
الحربي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
يجماعه ابو راس مسكين والله
بعض افراد الشله الي في الفندق هم السبب ولا ابو راس استلم امانه جده وهي وضعها سئ
مطـــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 2167 ] نشر منذ 1 ساعة
جميع مشاريع التصريف وعلى مستوى المملكة تم تنفيذها على اساس ان نسبة الامطار محدودة ولم يوضع في الحسبان ان المناخ اخذ في التغير وان الامطار التي تعودنا عليها على مدى عقود قد ازدادت نسبتها وصارت تتحول الى فياضانات وتحميل المسئولية لبعض الجهات فيه اجحاف وظلم —- الان ناخذ ساتر — الرجاء عدم استخدام الحجارة والادوات الحادة
ابو طلال[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 39 دقيقة
اللحين تطلب اعطائك فرصه يابو راس وينك ماضبطت شغلك في السنين الي مضت .. يعني الواحد مايصحصح الا وقت الكارثه . وبعدها يطلب اعائه فرصه كي يبعبع من الاعذار الواهيه كي يقنعنا انه مضلوم . لاكن مانقول
الا حسبنا الله ونعم الوكيل .
ارى رؤوساً[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 39 دقيقة
بعدما خربت مالطا ؟؟؟ وينك كل المدة الماضية وش قاعد تسوي ؟ تربط الشنط بتاعتك ؟
طش السحاب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 23 دقيقة
الأخ المتعلق .. مطـــــــــــر الاســــــــود …. او ( بلاك رين ) الدول لما تنوي تسوي مشاريع كبيرة تخطط للمدى الطويل (50) سنة فأكثر اما ربيعنا يخططون على مايراه في تلك اللحظة … يعني تفكيرهم مايتعدى رجلينهم !!! وبعضهم يتعمد ذلك عشان يكون فيه مجال لطرح المشروع مرات كثيرة وبالتالي يكون فيه مجال اكبر ( للهبر ) مثل عمليات اعادة سفلتة الطرق السريعة الحالية طول السنة وهم يسفلتون وتحويلات وتضييق على سالكي الطريق لماذا؟ لأنهم يستخدمون أردأ انواع الاسفلت ويطبقون اقل معايير الجودة في التنفيذ وبهذا تستمر مشاريع السفلتة ويستمر (الهبر) بينما نرى بعض الطرق (القديمة) التي نفذها شركات عملاقة عالمية لاتزال تعمل وبجودة عالية رغم ان بعضها مضى عليه اكثر من (30) سنة !! …((((ومايحتاج لك ساتر لأن المسألة اخذ وعطاء وحقائق موجودة على الواقع ))))
الله يستر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 دقيقة
عسى ماياخذ مكافأة ويرقونه مثل الاول اللي عقب غرق جدة صار وزير …
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3843 ] نشر منذ 13 دقيقة
قريبا عقاب لكل فاسد واولهم ابو راس والحمد لله الامير خالد الفيصل وصل الخبر لابو فهد
يعني انتهت مهمتكم الغير ناجحه يا هاني ابو راس
قال ايه اعطوني فرصة … تاخذ فرصه عشان تزيد فسادا
لا حول ولا قوة الا بالله