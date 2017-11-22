أمين جدة يطالب بمنحه فرصة للرد على المشككين بشأن أزمة الأمطار

نايف السالم(صدى):

طالب أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس بإعطائه الفرصة للرد، عقب الهجوم الشديد الذي طاله وطال أمانة جدة لعدم علاج أزمة الأمطار التي أصبحت ظاهرة تتكرر.

وقال أبو راس، إنه يريد منحه الفرصة للوقوف على الوضع ثم الرد، موضحا أنه متواجد في الميدان للاطلاع على وضع المدينة بعد أمطار الأمس، وفقا لصحيفة عكاظ.