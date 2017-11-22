بلومبيرج: صندوق الاستثمارات العامة يتولى ملكية مركز الرياض المالي

حمود العنزي(صدى):

أكدت مصادر خاصة بشبكة ” بلومبيرج ” الأمريكية، أن صندوق الثروة السيادية (صندوق الاستثمارات العامة) في المملكة استقر على تولي ملكية مركز الرياض المالي غير المكتمل، والذي تبلغ كلفته 37.5 بليون ريال (10 بلايين دولار)، خصوصاً أن المملكة تحاول منذ فترة ليست بالقصيرة إحياء المشروع، إلا أنه لم يعلن عن تفاصيل الصفقة خصوصاً أن هناك معلومات تم تداولها بأن قيمتها قد تتجاوز 30 بليون ريال.

وأوضحت ” بلومبيرج “: وفقاً لأشخاص مطلعين على هذا الأمر، فإن صندوق الاستثمارات العامة يسيطر على منطقة الملك عبدالله المالية من المؤسسة العامة للتقاعد، كما أكدت مصادر أن الصندوق سيعين حلمي غوشة رئيساً للمركز المالي، والذي يعاني من تأخيرات واضحة في الانتهاء منه.