بالفيديو.. أمير الكويت يحرج السفير القطري برد قاسي
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يكشف عن حوار مقتضب بين أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والسفير القطري السابق في الكويت محمد العبيدلي، رد فيه ” الأحمد ” على السفير بـ” الله يكفينا شركم “.
وأوضح المقطع حواراً عفوي بين الشيخ صباح الأحمد و” العبيدلي “، قال فيه الأخير لأمير دولة الكويت: ” الشعب القطري ما تدري كيف حبهم لك، ونحن بخير”، ليأتي رد الشيخ صباح بـ”الله يكفينا شركم “.
ولد الديره[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي والله فكنا من شركم😆😆😆
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة
يقصد بها غير ذلك واللبيب يفهم
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2441 ] نشر منذ 1 ساعة
حلو ردة يكفينا شركم امين يا رب العالمين
الغاوي[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 39 دقيقة
الكويت ماشاركت بصوت على انتهاكات ايران في المنظقه الذي اعدتها السعوديه
اذا صوت بخلوا فيه الله يكفينا الشر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14179 ] نشر منذ 13 دقيقة
الشيخ يقول الله يفكنا .
يقصد الله يفكنا من المشاكل
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3843 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههههههههههههههه اجل انتم بخير يا اخو شريفة
سلم لي على البيع اللي صاير لعقاراتكم في الخارج