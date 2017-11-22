بالفيديو.. أمير الكويت يحرج السفير القطري برد قاسي 

الكويت(صدى):

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يكشف عن حوار مقتضب بين أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والسفير القطري السابق في الكويت محمد العبيدلي، رد فيه ” الأحمد ” على السفير بـ” الله يكفينا شركم “.

وأوضح المقطع حواراً عفوي بين الشيخ صباح الأحمد و” العبيدلي “، قال فيه الأخير لأمير دولة الكويت: ” الشعب القطري ما تدري كيف حبهم لك، ونحن بخير”، ليأتي رد الشيخ صباح بـ”الله يكفينا شركم “.