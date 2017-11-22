حالة الطقس المتوقعة اليوم

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل والقصيم ، في حين تكون السماء غائمة الى غائمة جزئيا والفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية تصحب برياح نشطة على منطقتي الرياض والشرقية ، كذلك على مرتفعات الباحة ، عسير وجازان تشمل الاجزاء الساحلية منها .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي الاوسط وجنوبية غربية الى غربية على الجزء والجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج, فيما تكون الرياح على الخليج العربيجنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .