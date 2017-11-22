حالة الطقس المتوقعة اليوم
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل والقصيم ، في حين تكون السماء غائمة الى غائمة جزئيا والفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية تصحب برياح نشطة على منطقتي الرياض والشرقية ، كذلك على مرتفعات الباحة ، عسير وجازان تشمل الاجزاء الساحلية منها .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي الاوسط وجنوبية غربية الى غربية على الجزء والجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج, فيما تكون الرياح على الخليج العربيجنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .
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