تفاصيل إغلاق أنفاق جدة بسبب السيول.. وهي هي خطة لجنة الأمطار

نايف السالم(صدى):

قال رئيس لجنة الأمطار وكيل أمين جدة المهندس علي الغامدي، إن الأمطار التي هطلت على جدة غطت جميع أنحاء المحافظة، وأن الشوارع امتلأت بالمياه، إلا أن الحركة المرورية لم تشهد تعطلا كبيرا، مؤكدا عودة الحركة إلى المسار الطبيعي خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف الغامدي أن الأنفاق التي أغلقت بشكل احترازي هي (نفق الجامعة أمام السلام مول، ونفق فلسطين مع الأمير ماجد، ونفق شارع الستين مع طريق الملك عبدالعزيز، ونفق طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله).

وأكد أن شبكات تصريف المياه في جدة تعمل دون توقف منذ هطول الأمطار، وأضاف: ومع التوقعات بهطول أمطار جديدة خلال الساعات القادمة، تعمل مضخة حي الزهراء الرئيسية بكامل طاقتها لسحب المياه، كما كلف فريق عملها بكامل طاقته بمباشرة العمل وسحب المياه، ومن المتوقع أن تعود الحياة إلى شكلها الطبيعي في شوارع جدة خلال الساعات القادمة.

وأشار الغامدي، إلى أن أسباب تكرار غرق أنفاق جدة السبعة من مجموع 14 نفقا، بمجرد هطول الأمطار، إلى خلو معظمها من مناهل تصريف مياه الأمطار، إذ تنتقل إليها المياه من الأحياء المجاورة لها باعتبارها نقاطا منخفضة ما يتسبب في تجمعها.

ووعدت أمانة جدة الخروج من أزمة الأمطار التي تسببت في إغلاق أربعة أنفاق احترازيا، خلال الساعات القادمة، فيما أوضح

بدورها باشرت أمانة محافظة جدة هطول الأمطار بـ 1600 عامل موزعين على فترتين صباحية ومسائية وجهزت 512 معدة موزعة على نطاق 14 بلدية فرعية و11 مركز إسناد استعدادا لموسم الأمطار.

وأكدت في بيان لها أن خطة الأمطار تضمنت مباشرة العمل في صيانة ونظافة قنوات التصريف وتطوير محطة الرفع الرئيسية بالزهراء وتشغيل مولدات احتياطية، كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء للوجود مع فرق الأمانة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي عن المضخات بالأنفاق حال حدوثه.

ولفتت أمانة جدة إلى وجود تنسيق كامل مع الجهات المعنية الأخرى بما في ذلك الاتصال المستمر مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة لضمان توافر المعلومات الكافية عن حالة الطقس المتوقعة لمحافظة جدة، مشيرة إلى أن استكمال الخطة سيتم من خلال استخدام شبكة تصريف الأمطار والسيول والتوصيلات وبواسطة الناقلات فور توقف هطول الأمطار في مدة لا تتجاوز ست ساعات لرفع المياه من تقاطعات المحاور الرئيسية.