تعرف على حالات الحصول على تأمين لسيارتك أو منزلك المتضرر من السيول 

علي القحطاني(صدى):

قالت مصادر في القطاع التأميني، إن السيارات المؤمن عليها ببوليصة التأمين الشاملة ستحصل على تعويض أضرار السيول والأمطار.

فيما أكد المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى، أن كافة بوالص تأمين المركبات ” ضد الغير ” لا تشمل الأضرار المترتبة والناجمة عن الأمطار، إذ إن التغطية التأمينية تخص ” التأمين الشامل ” فقط، في حال كانت أضرار الأمطار ضمن التغطية المطلوبة، ويحدد ذلك نوع الوثيقة والتأمين بحسب صحيفة ” عكاظ “.

وبشأن تضرر المنشآت والمنازل من الأمطار قال: المنازل والمنشآت المتضررة ستحصل على تعويض عن خسائرها بشرط إرفاقها تقريرا من الدفاع المدني.

وأوضحت أن التعويض مرهون بإضافة بند «السيول و الأمطار» في وثيقة التأمين، وأن بوليصة التأمين الشامل لا تتضمن بندا بشأن السيول و الأمطار كما أن وثيقة التأمين ” ضد الغير ” لا تتضمن التعويض في الكوارث الطبيعية.

وأشارت إلى أن شركات التأمين لا تتحمل كامل التعويض على المركبات المؤمن عليها، إذ تتحمل جزءا بسيطا من التعويض، والجزء الأكبر تتحمله شركات إعادة التأمين. ولفتت المصادر إلى أن التعويض لن يشمل جميع المركبات المتضررة؛ نظرا لوجود أعداد من السيارات لا تحمل بوالص تأمين أو ثائق ضد الغير.