60 متطوعة يتأهبن لمساندة متضرري السيول

علي القحطاني(صدى):

تأهبت 60 متطوعة من فريق ” نسيبة ” أحد الفرق التطوعية في هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة لإسعاف المتضررين من أمطار وسيول جدة.

ويضم الفريق، متطوعات من التخصصات الصحية، واللاتي يملكن خبرة ميدانية من خلال فريق رفيدة في موسم رمضان، وفريق زبيدة في موسم الحج.

وقالت استشارية طب الأسرة و مشرفة اللجان التطوعية في هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة أسماء الرفاعي أن عدد المتطوعات قد يصل إلى ٦٠ متطوعة يتأهبن في أقل من ساعة، ويعملن ميدانياً من خلال حقائب متنقلة.