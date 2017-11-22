فنان كوري من مواليد المملكة: مشاعري مع الأخضر في كأس العالم 2018 

عل ي القحطاني(صدى):

تمنى الممثل ونجم ” ستاند آب كوميدي ” الكوري الجنوبي ونهو تشونغ، التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 ، مؤكدا أنه سعيد بتأهل منتخب بلاده إلى النهائيات وسيحضر إلى روسيا لمساندة منتخب بلاده.

وقال ونهو تشونغ: “أنا من مواليد السعودية، وتحديدًا جدة؛ لذا مشاعري مع الأخضر السعودي في كأس العالم 2018. وحقيقة أتمني أن يكسر إنجاز 94، ويتخطى دور الـ16، وهو قادر على ذلك إن شاء الله. كما أتمنى للهلال السعودي التوفيق في نهائي آسيا أمام أوراوا الياباني السبت المقبل”.

الجديد بالذكر أن ونهو تشونغ من أب كوري وأم فيتنامية، ومن مواليد جدة، ويعيش بين عُمان ودبي، ويتحدث اللغة العربية بامتياز، إلى جانب اللغتين الإنجليزية والكورية (الأم)، وقد حقق نجاحات كبيرة من خلال عمله.