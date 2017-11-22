 واشنطن تعلن عن ارتياحها لاستقالة موغابي

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أمس الثلاثاء، أن استقالة الرئيس السابق لزيمبابوي روبرت موغابي من رئاسة البلاد يمثل “لحظة فارقة وفرصة استثنائية” لشعب هذا البلد كي يختار مسارا جديدًا، معربًا عن دعم واشنطن القوي لتحقيق السلام والديمقراطية والرخاء في زيمبابوي.

ودعا وزير الخارجية جميع الأطراف في زيمبابوي إلى ممارسة ضبط النفس واحترام النظام الدستوري والمدني. وحث القادة هناك على إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل مستقر وواعد لهذا البلد.

وأعرب تيلرسون عن التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم شعب زيمبابوي.