الخدمة المدنية تكشف الإجراءات المترتبة على غياب الموظفين بسبب الأمطار

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن الإجراء المتبع مع الموظف الذي يغيب عن عمله بسبب الأمطار، وذلك بعد تعذر عدد كبير من الموظفين بمحافظة جدة في الوصول لأعمالهم؛ بسبب أمطار أمس الثلاثاء.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، أن لائحة الجزاءات عالجت مثل تلك المشكلة حيث نصت المادة الـ27 أنه يجوز للجهة حسم أيام غياب الموظف من رصيد إجازاته العادية إذا قدم عذرا مقبولا، أما إذا لم يكن لديه رصيد من الإجازات سواء الاعتيادية أو الاضطرارية، فيحتسب غياباً بعذر