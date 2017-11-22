استنفار في المدينة المنورة بعد وصول سيل وادي العقيق

نايف السالم(صدى):

نشرت مديرية الدفاع المدني دورياتها لإغلاق الطريق المؤدي إلى مسجد الميقات وطريق الهجرة الذي يمر وسط وادي العقيق، بعد وصول سيل وادي العقيق منذ قليل.

وأكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد بن مبارك الجهني، لـ “سبق” أن سيل وادي العقيق وصل إلى مسجد الميقات بكمية متوسطة.

وتتجمع مياه هذا الوادي من منطقة العقيق التي تبعد عن المدينة أكثر من مائة كيلو جنوبًا، ويسير إلى مشارف المدينة، وقبل المدينة بأكثر من عشرين كيلو يسمى وادي النقيع، حتى يصل إلى جبل عير، ويسمى هذا الجزء من العقيق وادي الحسى.

ويسير الوادي غربي جبل عير، ويمر بذي الحليفة حتى يبلغ أقصى عير فينعطف شرقًا، ويسمى بعد جبل عير بسيل عروة نسبة لعروة بن الزبير – رحمه الله – الذي كان له قصر في تلك المنطقة، حتى يلتقي وادي بطحان قرب منطقة القبلتين، ثم يسير باتجاه الشمال الشرقي قليلاً، ثم شمالا فيلتقي وادي قناة القادم من شرقي المدينة عند منطقة “زغابة”، وهي مجمع الأسيال.