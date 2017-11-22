توقعات تشير إلى فرص هطول الأمطار على الرياض حتى نهاية الأسبوع

علي القحطاني(صدى):

تشير التوقعات إلى استمرار فرص تساقط زخات متفرقة من الأمطار على منطقة الرياض خلال اليومين المقبلين، تشمل العاصمة في بعض الأحيان، وتكون شدة الحالة ضعيفة إلى متوسطة أحيانًا.

وقال موقع : “لعل فرص الأمطار على العاصمة الرياض تكون مرتفعة خلال ليلة الأربعاء وصباح الخميس، حيث تكون الحالة الجوية عبارة عن تساقط زخات رعدية متفرقة من الأمطار”، مشيرًا إلى أنَّ فرص الأمطار المرتفعة لا تعني أن الحالة شديدة”.

وأضاف: “تأتي تلك الأحوال الجوية غير المستقرة بفعل وجود منخفض جوي في طبقات الجو العالية مترافق مع اندفاع كتلة هوائية باردة من الشمال، بالتزامن مع هبوب تيارات هوائية دافئة ورطبة من الجنوب والجنوب الغربي في طبقات الجو المتوسطة والمنخفضة”.

وتابع: “أدت تلك الظروف والتي بدأت منذ الأحد وخلال الاثنين والثلاثاء على مناطق واسعة من المملكة، إلى تمدد فعّال ورطب لمنخفض البحر الأحمر كاستجابة لوجود المنخفض الجوي العلوي، حيث ضربت العواصف الرعدية والأمطار الرعدية الغزيرة القطاع الغربي من المملكة وصولاً إلى حائل ومناطق متفرقة من الجوف والحدود الشمالية، كما تفاوتت شدة الحالة الجوية من الضعيفة إلى القوية”.