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فيديو.. ذكاء وجرأة رجل أمن في إنقاذ سيارة من مياه الأمطار بجدة

فيديو.. ذكاء وجرأة رجل أمن في إنقاذ سيارة من مياه الأمطار بجدة
نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تمكن رجل أمن يقود سيارة أمنية من إنقاذ مواطن من الغرق بعد ما علقت مركبته في مياه الأمطار أسفل أحد الأنفاق في جدة.
وأظهر الفيديو، السيارة غارقة في مياه الأمطار أسفل أحد الأنفاق فتدخل رجل الأمن، وأخذ يدفع بسيارته المركبة العالقة وسط المياه حتى تمكن من إخراجها.

 


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