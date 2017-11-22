فيديو.. أشبيلية يؤجل صعود ليفربول لدور الـ16 بهدف قاتل

ماجد محمد(صدى):

سجل جيدو بيزارو لاعب أشبيلية هدف التعادل في الدقيقة 93 ليكمل انتفاضة رائعة للفريق الأندلسي عقب تأخره بثلاثة أهداف ليتعادل 3-3 مع ليفربول في مواجهة في غاية الإثارة بالمجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول على وشك ضمان التأهل لدور الستة عشر لأول مرة منذ عام 2009 لكن بيزارو سجل من ركلة ركنية في الوقت الضائع ليحرم الفريق الإنجليزي من الانتصار.

وتركت هذه النتيجة ليفربول في صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط بينما يأتي أشبيلية في المركز الثاني بثماني نقاط. ويحتل سبارتاك موسكو المركز الثالث ولديه ست نقاط عقب تعادله 1-1 مع ماريبور في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وفاز ليفربول بدوري الأبطال في 2005 بعدما عوض تأخره بثلاثة أهداف أمام ميلانو في النهائي وذاق من الكأس نفسها باستاد رامون سانشيز-بيزخوان ويحتاج الآن إلى تفادي الهزيمة أمام سبارتاك في الجولة الأخيرة في السادس من ديسمبر كانون الأول ليتأهل.