  • الأربعاء 22

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو| لم تمنعها العباءة أو النقاب.. فتاة تمارس ركوب أمواج ” السيول ” في جدة

بالفيديو| لم تمنعها العباءة أو النقاب.. فتاة تمارس ركوب أمواج ” السيول ” في جدة

بالفيديو| لم تمنعها العباءة أو النقاب.. فتاة تمارس ركوب أمواج ” السيول ” في جدة
نايف السالم(صدى):


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *