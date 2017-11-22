الدولار يهبط وتراجع في العائدات الأمريكية

واشنطن(صدى):

انخفض الدولار، على نطاق واسع تماشيا مع تراجع العائد على السندات الأمريكية التي أجلها 10 سنوات ليقلص المكاسب التي حققها الاثنين، في تعاملات ضعيفة قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة يوم الخميس.

وفي ظل القليل من البيانات هذا الأسبوع ونشر محضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي – البنك المركزي الأمريكي – في نوفمبر والكلمة المرتقبة خلال 24 ساعة لرئيسة المجلس جانيت يلين، يقول محللون إن المستثمرين يسعون لتسوية دفاترهم بعد ارتفاع الدولار في الجلسة السابقة.

وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.1740 دولار، وكانت العملة الأوروبية الموحدة سجلت أكبر هبوط في يوم واحد منذ 26 أكتوبر يوم الاثنين.

وهبط الدولار 0.2 % أمام العملة الأمريكية إلى 112.43 ين و0.15 % أمام العملة السويسرية إلى 0.9918 فرنك لكنه ظل إلى حد كبير في نطاقات تداوله من الجلسة السابقة أمام العملتين.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات منافسة 0.1 % إلى 93.970 لكنه يظل قريبا من مستوى الذروة الذي سجله في التعاملات الخارجية والبالغ 94.104، وهو الأعلى منذ 14 نوفمبر.