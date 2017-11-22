صور.. نائب أمير الرياض يعزي أسرة آل الشيخ
قدم صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لأسرة آل الشيخ في وفاة عمر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ ـ رحمه الله ـ وذلك خلال زيام قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء .
وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان .
وقد أعربت أسرة آل الشيخ عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره داعياً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته .
اترك تعليقاً