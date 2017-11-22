فيديو.. أمانة جدة تعلق على تكرار أزمة الأمطار سنويا

نايف السالم(صدى):

علق وكيل أمانة جدة للمشاريع، المهندس محمد الغامدي، على تكرار أزمة السيول كل عام على مدينة جدة إلى ترهل شبكة تصريف الأمطار والصرف الصحي في المحافظة.

وأكد الغامدي، أن شبكة تصريف الأمطار لا تغطي إلا 18% من المدينة فقط، موضحا أن الشبكة رُفعت مطالبات مالية لتنفيذ دراسة وافية حول مخطط شامل لمدينة جدة واعتمدت من قبل المقام السامي منذ أسبوعين، مشيرا إلى أن هذه الدراسة ستقدم منظورا شاملا لتنفيذ شبكة جديدة لتصريف الأمطار والسيول في محافظة جدة.

وأوضح خلال مداخلة له في برنامج ” معالي المواطن ” عبر قناة ” MBC ” ، أنه بعد انتهاء الدراسة التي استغرق تنفيذها والموافقة عليها مؤخرا 3 سنوات، ستطلق حزمة من المشاريع تُنفذ في المناطق الأشد تضررا، ومن ثم يمكن الحديث عن انتهاء أزمة السيول والأمطار في جدة.