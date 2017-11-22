فيديو.. أمانة جدة تعلق على تكرار أزمة الأمطار سنويا
علق وكيل أمانة جدة للمشاريع، المهندس محمد الغامدي، على تكرار أزمة السيول كل عام على مدينة جدة إلى ترهل شبكة تصريف الأمطار والصرف الصحي في المحافظة.
وأكد الغامدي، أن شبكة تصريف الأمطار لا تغطي إلا 18% من المدينة فقط، موضحا أن الشبكة رُفعت مطالبات مالية لتنفيذ دراسة وافية حول مخطط شامل لمدينة جدة واعتمدت من قبل المقام السامي منذ أسبوعين، مشيرا إلى أن هذه الدراسة ستقدم منظورا شاملا لتنفيذ شبكة جديدة لتصريف الأمطار والسيول في محافظة جدة.
وأوضح خلال مداخلة له في برنامج ” معالي المواطن ” عبر قناة ” MBC ” ، أنه بعد انتهاء الدراسة التي استغرق تنفيذها والموافقة عليها مؤخرا 3 سنوات، ستطلق حزمة من المشاريع تُنفذ في المناطق الأشد تضررا، ومن ثم يمكن الحديث عن انتهاء أزمة السيول والأمطار في جدة.
وكيل أمانة جدة يوضح أسباب تكرار السيناريو سنوياً ودور الأمانة في معالجة مشاكل السيول#معالي_المواطن pic.twitter.com/prCz2l0Zej
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) November 21, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22914 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياغامدي
لاترقع ولا شي
خلاص حن رضينا بقضاء الله وقدرة🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22914 ] نشر منذ 2 ساعتين
الظاهر ماعطوك خبر إن أمير مكه المكرمه
الله يطول بعمره
رفع تقرير لخادم الحرمين الشريفين
بعدم تنفيدكم للمشاريع
وركز على كلمة(عدم تنفيذ)
رح أرقد ياغامدي وكبر المخده
أملنا ف الله سبحانه ثم فملكنا وولي عهده الأمين
أما لو نتكل عليكم ياأمانة جده
فعز الله رحنا فيها
نفطر على ماء
ونداوم على قوارب
وننام بوسط السيول
10سنوات مرت وش سويتو لنا
يمديني أحفر أخدود بوسط البحر
وأدعم نهر النيل من سيول شرق جده
لكن حسبي الله ونعم الوكيل.