مقيم فلبيني يروي تفاصيل إنقاذه لـ ” مسن سعودي ” بعد احتجازه من مياه الأمطار في جدة

نايف السالم(صدى):

قال داوود بالندون المقيم الفلبيني، الذي أقدم على إنقاذ مسن سعودي احتجزته مياه الأمطار داخل مركبته في أحد شوارع حي أبرق الرغامة شرقي جدة، على ما حدث قائلاً: ” مافي خوف من موت” مضيفا أنه لم يحتمل رؤية شخص يغرق ولا يبادر بإنقاذه “.

وأضاف أنه ما أن رأي الحدث، حتى لم يشعر بنفسه، وقال بلغة عرب ” آسيوية ” أنا فيه عوم سيدا، وبابا انتظار، كلم هو اطلع سرعة، خوف موية تاني إيجي سرعة “، مبينا أنه ما أن عام ووصل إلى المركبة حتى دعا المحتجز إلى الصعود على يديه والتعلق به، ليوصله إلى الرصيف، خوفا من سيول قادمة يمكن أن تغمره.

وأوضح الفلبيني أن هناك من حاول منعه من السباحة ليصل إلى المحتجز، وقال ” هم كلام ما في روح، دفاع مدني إيجي سرعة، بس أنا خوف من موت نفر، هو فيه بابا “.

واستغرب بالندون، أن تنتشر شهامته سريعا من خلال مقطع فيديو تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سمع الكثير من الإطراء والمدح وسط جيرانه في الحارة، لكنه اعتقد أن الأمر انتهى عند هذا الحد.وقال أنه لم يفعل شيئا يستحق التقدير -حسب رأيه- والخطوة التي بادر بها رغبة في إنقاذ المسن فقط.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو وثق قيام مقيم من الجنسية الفلبينية بالسباحة وإنقاذ أحد المحتجزين داخل مركبته، بسبب سيول جدة.