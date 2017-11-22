اللواء الأسمري: مخرجات المديرية العامة للسجون ستتوافق مع رؤية المملكة 2030

سعيد العجل(صدى):

اللواء الأسمري: مخرجات المديرية العامة للسجون ستتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 ،كما يسرني نقل تحيات وتهاني سمو وزير الداخلية للخريجين

أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت أنه تم وبحمد الله تعالى هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٣/٣ الاحتفال بتخريج الدفعات التأهيلية بمركز التدريب للمديرية العامة للسجون بجدة على شرف سعادة مدير عام السجون بالمملكة اللواء محمد بن علي الأسمري، حيث تم تخريج عددٍ من الضباط والأفراد الذين التحقوا بدورات تضمنت بعض التخصصات التأهيلية المتعلقة بالجانب الأمني والإصلاحي بمركز تدريب المديرية العامة للسجون.

وبين الدكتور ابن نحيت أن مدير عام السجون اللواء الأسمري ألقى كلمة للخريجين قال فيها :نحن في بلد أنعم الله عليه بولاة أمر رسخوا كل الإمكانات في خدمة الدين والمجتمع فنحمد الله تعالى على هذه النعمة .

وذكر بأن ثقة ولاة الأمر وعلى رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين وسمو سيدي وزير الداخلية حفظهم الله جميعا داعمٌ كبيرٌ وفرصة سانحة لنا، يجب علينا جميعا أن ننتهزها لبذل قصارى الجهد للوصول إلى تطلعاتهم وتحقيق أفضل مايصبون إليه بإذن الله تعالى وبما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ ، حيث نسعى لتحويل السجون والإصلاحيات إلى مؤسسات تأهيلية تزخر بكوادر بشرية عاملة مؤهلة تستطيع تحويل فلسفة وأهداف ووظائف العقوبة إلى واقع تنفيذي يعتمد بعد الله على جودة الإدارة التي تقوم بتسيير هذه الإصلاحيات بكفاءة عالية من خلال تعديل فكر وسلوك النزلاء والنزيلات وإكسابهم مهناً تسهم بفعالية كبيرة على إعادة ثقتهم بإنفسهم وبالتالي ثقة المجتمع فيهم .

و نقل اللواء الأسمري للخريجين وأسرهم تحيات ومباركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية حفظه الله تعالى داعيا المولى للجميع بالتوفيق والسداد .

وذكر أن المسؤولية التي نتولاها نحن رجال الأمن في السجون عظيمة وخاصة أنها تتعلق بإصلاح النزلاء والنزيلات داخل الإصلاحيات فبنجاح منتجنا نحقق صلاح فئة غالية من المجتمع.

وفي ختام الحفل كرم اللواء الأسمري المتفوقين والحاصلين على المراكز المتقدمة من الضباط والأفراد بشهادات التفوق تقديرًا لجهودهم.