بالفيديو.. وزير الخارجية يرفض التصريح لصحيفة إسرائيلية
رفض عادل بن أحمد الجبير، وزير الخارجية، التصريح لوسيلة إعلامية تابعة لدولة إسرائيل.
وظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وزير الخارجية وهو محاط بالصحفيين، وطلب منه أحدهم أن يدلي له بتصريح، فسأله الجبير عن الجهة التي يتبع لها، فأجاب الصحفي بأن المؤسسة التي يعمل بها إسرائيلية، ما دفع الجبير إلى الإعراض عنه مباشرة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38432 ] نشر منذ 4 ساعات
خير ماسويت يامعالي الوزير , حفظك الله ,,
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 3 ساعات
ودي لو اعرف ابرطم لغة ذا الأجانب مثل الجبير والله لجلدهم حجج وأدله من الكتاب والسنه ماغير ارسلها بلغتهم تهديم للأسلام ذا الخنازير الرافضة اليهود
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22914 ] نشر منذ 2 ساعتين
تحياتي لمعالي الوزير👍👍👍
بس تعليق شايب ضحكني من قلب
حن اللغة العربية ونلخبط فيها
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1945 ] نشر منذ 2 ساعتين
شايب انت باللغة العربية وتفضح وتفشل اجل كيف بتكون بالعبريه والأنجليزية 😂💔