بالفيديو.. وزير الخارجية يرفض التصريح لصحيفة إسرائيلية

نايف السالم(صدى):

رفض عادل بن أحمد الجبير، وزير الخارجية، التصريح لوسيلة إعلامية تابعة لدولة إسرائيل.

وظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وزير الخارجية وهو محاط بالصحفيين، وطلب منه أحدهم أن يدلي له بتصريح، فسأله الجبير عن الجهة التي يتبع لها، فأجاب الصحفي بأن المؤسسة التي يعمل بها إسرائيلية، ما دفع الجبير إلى الإعراض عنه مباشرة.