رئيس وزراء لبنان المستقيل يصل مطار بيروت
وصل منذ قليل سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، إلى مطار بيروت، بطائرة خاصة بعد زيارة قصيرة لمصر استغرقت عدة ساعات استقبله خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، وبحث آخر تطورات الوضع فى المنطقة ولبنان، بحسب قناة الإخبارية.
وضم الوفد المرافق لـ ” الحريرى ” خمسة من مساعديه حيث تم فتح استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة لمغادرته.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38432 ] نشر منذ 4 ساعات
قولوا له ودي اشتري طيارته قبل مايولي ,,
,,, شكلها مناسب لي ,,
مغرد[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو محمد بعد ما تشتريها اى فندق تبى تسكنه ههههههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22914 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو محمد لو سمحت😡
أنا مكلمه قبلك🤗🤗🤗