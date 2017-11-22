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رئيس وزراء لبنان المستقيل يصل مطار بيروت

رئيس وزراء لبنان المستقيل يصل مطار بيروت
بيروت(صدى):

وصل منذ قليل سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، إلى مطار بيروت، بطائرة خاصة بعد زيارة قصيرة لمصر استغرقت عدة ساعات استقبله خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، وبحث آخر تطورات الوضع فى المنطقة ولبنان، بحسب قناة الإخبارية.

وضم الوفد المرافق لـ ” الحريرى ” خمسة من مساعديه حيث تم فتح استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة لمغادرته.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38432 ] نشر منذ 4 ساعات

قولوا له ودي اشتري طيارته قبل مايولي ,,

,,, شكلها مناسب لي ,,

[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 2 ساعتين

ابو محمد بعد ما تشتريها اى فندق تبى تسكنه ههههههههههههههههههههههههههه

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