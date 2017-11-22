” عبداللطيف جميل ” : لن نبيع السيارات المتضررة من السيول

عادل الحربي(صدى):

أكدت شركة عبداللطيف جميل للسيارات، مساء اليوم الثلاثاء، أن السيارات التي تضررت في مستودع لها في جدة جراء الأمطار، لن تبيع منها أي سيارة متضررة.

وأكدت الشركة في بيان لها الثلاثاء، أن السيارات المتضررة من الأمطار يتم التعامل معها حسب الأنظمة والمعايير المتبعة.