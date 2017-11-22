” عبداللطيف جميل ” : لن نبيع السيارات المتضررة من السيول
أكدت شركة عبداللطيف جميل للسيارات، مساء اليوم الثلاثاء، أن السيارات التي تضررت في مستودع لها في جدة جراء الأمطار، لن تبيع منها أي سيارة متضررة.
وأكدت الشركة في بيان لها الثلاثاء، أن السيارات المتضررة من الأمطار يتم التعامل معها حسب الأنظمة والمعايير المتبعة.
الشاهين[ عدد التعليقات: 714 ] نشر منذ 4 ساعات
مومعقول
أحد رفيده[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 3 ساعات
حاولة اقتنع حاولة استطعة ولاكن لم استطيع
عارف[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
ماهو شرط تفهم اذا عقلك غير ناضج
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22914 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليك ياسيران
فتحت الثلاجة آبلحق على عمري
ببسي مويه شي
غصه بغت تخنقني🗣️🗣️🗣️