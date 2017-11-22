محمد نور : اتوقع ان يتوج الهلال باللقب الآسيوي

الأربعاء 22
نوفمبر
أتوقع الأتحاد يأخذ الدوري الهلال أغسل يدك ههههههههههههه
كبير يانور 👍
مشكلة الاقزام
يبغى يظهر بالاعلام
عبر الزعيم
يارب تفرحنا بانتصار الهلال
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مؤدب[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 4 ساعات
أتوقع الأتحاد يأخذ الدوري الهلال أغسل يدك ههههههههههههه
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2640 ] نشر منذ 4 ساعات
كبير يانور 👍
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 4 ساعات
مشكلة الاقزام
يبغى يظهر بالاعلام
عبر الزعيم
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2014 ] نشر منذ 53 دقيقة
يارب تفرحنا بانتصار الهلال