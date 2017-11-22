الأهلي يقدم اعتذارًا عن الأخطاء القانونية في انتقال ” الهويس “

نواف السالم(صدى):

قدم النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، الاعتذار عن التجاوزات والأخطاء القانونية والإدارية التي واكبت انتقال اللاعب محمد الهويس للنادي الأهلي.

وهذا نص بيان النادي الأهلي:

باسم جميع أعضاء الشرف ومجلس الإدارة نتقدم باسم النادي الأهلي وجماهيره واللاعبين والإداريين إلي نادي الشباب الشقيق ممثلا في شخص صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الرئيس الفخري، بالاعتذار عن التجاوزات والأخطاء القانونية والإدارية التي واكبت انتقال اللاعب محمد الهويس للنادي الأهلي، وذلك بعد أن درس النادي بعناية شكوي نادي الشباب الذي كان محقًا في جميع مطالباته ضد نادينا.

كما نتقدم بالاعتذار إلي الجماهير الرياضية العريضة وهيئة الرياضة واتحاد القدم عن الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبت.

وإذ نقر بالمخالفات والتجاوزات القانونية فإننا نتقدم بالاعتذار لتواكب الرياضة قرارات الإصلاح ومكافحة الفساد.

ونأمل من رجالات نادي الشباب قبول هذا الاعتذار ونطلب التسوية الودية لجميع حقوق نادي الشباب القانونية والمالية والرياضية والأدبية لكي تعود علاقة الناديين التاريخية في خدمة الرياضة وكرة القدم السعودية المتأهلة إلي كأس العالم العام القادم، والتي نأمل أن نقدم فيها ما يليق بالرياضة الوطنية.