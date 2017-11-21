بالصور.. احتفالات سكان هاراري باستقالة موغابي

هاراري(صدى):

شهدت شوارع هاراري عاصمة زيمبابوي، اليوم الثلاثاء، نزول السكان للاحتفال باستقالة روبرت موغابي من الرئاسة، ورددوا الهتافات ورقصوا في الشوارع وصافحوا أفراد القوات المسلحة.

واستقال روبرت موغابي (93 عاما) اليوم، من منصبه كرئيس لزيمبابوي لينهي بذلك حكماً استمر 37 عاماً، كما أعلن رئيس البرلمان جاكوب موديندا أمام النواب في ختام جلسة طارئة في هراري كانت تناقش مسألة إقالته.

وتلا رئيس البرلمان رسالة من رئيس الدولة جاء فيها ” أنا روبرت موغابي أسلم رسميا استقالتي كرئيس لجمهورية زيمبابوي فورا ” وسط تصفيق النواب.

وبدأ برلمان زيمبابوي إجراءات لعزل الرئيس موغابي، لإنهاء هيمنته على البلد الذي يحكمه منذ استقلاله قبل نحو 4 عقود.