مطعونة زوجها بالطائف تكشف تفاصيل الواقعة.. والنيابة تستجوبها

عبد العزيز القثامي(صدى):

استجوبت النيابة العامة، بمحافظة الطائف، المواطنة التي طعنها زوجها في الطائف، كما تم استجواب الزوج بعد أن استدعي حضوره من الشرطة الموقوف فيها، ومثوله للتحقيق.

كشفت الزوجة المجني عليها، 37 عاما، للمحقق تفاصيل الحادثة، أنه توجد بين الزوجة وزوجها المتقاعد، الذي يبلغ من العمر ٥٧ عامًا، خلافات أسرية، استمرت أكثر من ست سنوات، طالها الكثير من التهديد والترويع من قِبله.

وواصلت حديثها: في ظهر يوم أمس ” الاثنين ” دخلت إحدى البقالات الصغيرة في الحي الذي أسكنه، وفوجئت بوجوده داخل البقالة، وبدأ يتحدث معي غاضبًا سدد لي طعنتين بسكين، كانت بحوزته، الأولى أصابت كتفي اليمنى من الخلف، والأخرى أصابت يدي اليسرى، وتمكنت من الهرب وسط تجمع عددٍ من الموجودين في الموقع.