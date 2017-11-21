تركي آل الشيخ يعقد اجتماع في منزله لحل قضية ” العويس “

طلال الغامدي(صدى):

عقد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اجتماعا وديا في منزله، اجتماعا ” وديا ” ، بين ممثلي ناديي الأهلي والشباب حول قضية اللاعب محمد العويس، بحضور عادل عزت، رئيس اتحاد كرة القدم.

ونشر رئيس هيئة الرياضة صورة من الاجتماع بيد أنه لم يكشف عن تفاصيل ما دار في الاجتماع بين أطراف القضية.