الاهلي يواصل تدريباته لمواجهة القادسية

الرياض(صدى):

واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم استعدادا لمباراته أمام القادسية المقررة مساء الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة المشعة بجدة ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وأجرى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب مركز الأمير عبدالله الفيصل لقطاع الناشئين والشباب والأولمبي بمقر النادي بدلا من الملعب الفرعي لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة نظرا لهطول الأمطار بغزارة في الطرق المؤدية إليه.

واشتمل برنامج الفريق اليوم على تدريبات التقوية داخل صالة اللياقة البدنية لعدد من اللاعبين، بينما أشرف المدير الفني سيرجي ريبروف على الحصة التدريبية التي شارك فيها بقية اللاعبين وغلب على مجرياتها الجانب التكتيكي.