معلمة تتفاجأ أثناء عملها بهدية من زوجها نظير تفانيها في مسؤولياتها الأسرية
تفاجأت معلمة في بلقرن أثناء الدوام الرسمي بهدية عبارة عن مجموعة من الأغراض تُقدّر قيمتها بـ 13000 ريال ، قدمها لها زوجها المعلم هو الآخر بـ ” بلقرن ” ؛ وذلك شكراً وعرفاناً لها على مواقفها النبيلة الصادقة ؛ وتفانيها في خدمته وخدمة أبنائه.
فيما اعتبرت المعلمة هذه اللفتة الرائعة من زوجها وسام شرف تعتز به ، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا الموقف الجميل سيدفعها حتماً لبذل كل ما بوسعها من أجل القيام بكامل مسؤولياتها الأسرية تجاه زوجها وأبنائها ، داعية المولى القدير أن يُديم التآلف والمحبة بين الجميع .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21910 ] نشر منذ 19 دقيقة
تستاهل الله يسعدهم
خالد[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 15 دقيقة
المفروض يتم في البيت وليس في المدرسه هذا يعتبر هيا ظ يعني مالقيت غير المدرسه تسلم الهديه