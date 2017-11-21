معلمة تتفاجأ أثناء عملها بهدية من زوجها نظير تفانيها في مسؤولياتها الأسرية

صالح بن دايل(صدى):

تفاجأت معلمة في بلقرن أثناء الدوام الرسمي بهدية عبارة عن مجموعة من الأغراض تُقدّر قيمتها بـ 13000 ريال ، قدمها لها زوجها المعلم هو الآخر بـ ” بلقرن ” ؛ وذلك شكراً وعرفاناً لها على مواقفها النبيلة الصادقة ؛ وتفانيها في خدمته وخدمة أبنائه.

فيما اعتبرت المعلمة هذه اللفتة الرائعة من زوجها وسام شرف تعتز به ، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا الموقف الجميل سيدفعها حتماً لبذل كل ما بوسعها من أجل القيام بكامل مسؤولياتها الأسرية تجاه زوجها وأبنائها ، داعية المولى القدير أن يُديم التآلف والمحبة بين الجميع .