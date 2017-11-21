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معلمة تتفاجأ أثناء عملها بهدية من زوجها نظير تفانيها في مسؤولياتها الأسرية

معلمة تتفاجأ أثناء عملها بهدية من زوجها نظير تفانيها في مسؤولياتها الأسرية
صالح بن دايل(صدى):

تفاجأت معلمة في بلقرن أثناء الدوام الرسمي بهدية عبارة عن مجموعة من الأغراض تُقدّر قيمتها بـ 13000 ريال ، قدمها لها زوجها المعلم هو الآخر بـ ” بلقرن ” ؛ وذلك شكراً وعرفاناً لها على مواقفها النبيلة الصادقة ؛ وتفانيها في خدمته وخدمة أبنائه.

فيما اعتبرت المعلمة هذه اللفتة الرائعة من زوجها وسام شرف تعتز به ، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا الموقف الجميل سيدفعها حتماً لبذل كل ما بوسعها من أجل القيام بكامل مسؤولياتها الأسرية تجاه زوجها وأبنائها ، داعية المولى القدير أن يُديم التآلف والمحبة بين الجميع .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 15 دقيقة

المفروض يتم في البيت وليس في المدرسه هذا يعتبر هيا ظ يعني مالقيت غير المدرسه تسلم الهديه

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