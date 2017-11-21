” الحواشي ” ينتقل للعيش بمكة بعد قرار إيقافه عن الإمامة بخميس مشيط

نايف السالم(صدى):

انتقل الشيخ أحمد الحواشي إمام وخطيب الجامع الكبير بخميس مشيط سابقًا، للعيش في مكة المكرمة، وذلك بعد صدور توجيه يقضي بإبعاده عن الإمامة والخطابة.

وكان الشيخ ” الحواشي ” ، قد تلقى قرار الإيقاف بالقبول والسمع والطاعة، فهو يعد ذلك جزءًا من العبادة التي يلتزم بها المؤمن في السمع والطاعة لولي الأمر وأن ما يراه ولي الأمر فيه المصلحة الراجحة على ما يراه الشخص لنفسه.