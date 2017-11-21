” الحواشي ” ينتقل للعيش بمكة بعد قرار إيقافه عن الإمامة بخميس مشيط
انتقل الشيخ أحمد الحواشي إمام وخطيب الجامع الكبير بخميس مشيط سابقًا، للعيش في مكة المكرمة، وذلك بعد صدور توجيه يقضي بإبعاده عن الإمامة والخطابة.
وكان الشيخ ” الحواشي ” ، قد تلقى قرار الإيقاف بالقبول والسمع والطاعة، فهو يعد ذلك جزءًا من العبادة التي يلتزم بها المؤمن في السمع والطاعة لولي الأمر وأن ما يراه ولي الأمر فيه المصلحة الراجحة على ما يراه الشخص لنفسه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38423 ] نشر منذ 28 دقيقة
بارك الله فيه اينما كان ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22894 ] نشر منذ 22 دقيقة
آررررررررررررحب يبوعبدالرحمن😘
ابوالغريب[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 10 دقائق
والله انى احبك فى الله ياشيخ احمد واسال الله ان يسكنك جنات الخلد والمسلمين جميعا