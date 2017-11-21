الإنذار المبكر: سحب رعدية ممطرة تحد من مدى الرؤية غدًا على الشرقية

خالد الضبيبي(صدى):

أعلن النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، عن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، مشيرًا إلي استمرارها حتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم غد الأربعاء.

وكانت الأرصاد قد توقعت أن يطرأ غدًا انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على مرتفعات الباحة، وعسير وجازان تشمل الأجزاء الساحلية منها.